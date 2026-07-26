Resumen: Colo Colo inició la segunda rueda a paso firme y la U alcanzó a la UC en el subliderato

El final del Mundial 2026 trajó consigo el retorno de la Liga de Primera, que tuvo un inicio de segunda rueda marcado por el triunfo de Colo Colo, que se alejó en el liderato ante el enredó de Universidad Católica y pese al repunte de Universidad de Chile.

La fecha 16 tuvo el inicio con el puntero consiguiendo un batallado triunfo por 3-1 sobre Deportes Limache en el Monumental. Los "albos" destrabaron el encuentro con goles de Alvaro Madrid, Jeyson Rojas y Felipe Raipán para conseguir su primer triunfo ante los "tomateros" y llegar a los 39 puntos.

La gran sorpresa ocurrió en el Claro Arena, donde la UC dejó escapar su ventaja y rescató un 3-3 ante La Serena. Después de goles de Fernando Zampedri y Eugenio Mena, el ingreso de Gonzalo Figueroa le dio alas al cuadro "papayero" para una remontada que fue evitada con un tiro libre que se desvió en la barrera.

A 12 unidades de la cima también quedó la U, que arremetió tras vencer por 1-2 a Audax Italiano en La Florida. Con sólida actuación de Eduardo Vargas tras una asistencia a Agustín Arce y un gol, los "azules" superaron el descuento de Federico Mateos y alcanzaron los 27 puntos.

Por su parte, Ñublense escaló tras derrotar por 2-0 a Palestino bajo una intensa lluvia en Chillán. Los tantos de Sebastián Valencia y Lucas Molina en la primera etapa le bastaron para ponerse cuarto con 25 unidades, desplazando a los "árabes".

En la parte baja de la tabla, Deportes Concepción ratificó su gran momento al vencer por 2-0 a O'Higgins en el Estadio "Ester Roa Rebolledo". Joaquín Larrivey, de penal, junto a un golazo de Mario Sandoval amarraron puntos que los despegaron más de la zona de descenso.

Otro de los partidos intensos de la jornada fue el 3-3 entre Huachipato y Cobresal en Talcahuano. Los locales comenzaron en ventaja, pero los pupilos de Gustavo Huerta reaccionaron con goles de Steffan Pino, Julián Brea y un autogol de Nicolás Vargas.

El empuje de los "acereros" dio frutos gracias a Maximiliano Rodríguez y un tardío cabezazo de Lionel Altamirano.

Solo el sistema frontal pudo frenar que la fecha se desarrollase en su totalidad, ya que el duelo entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción fue suspendido al igual que el cruce entre Unión La Calera y Everton, el cual fue reprogramado para este lunes 27 de julio a las 19:00 horas.

Resultados de la Fecha 16

Viernes 24 de julio

Colo Colo 3-1 Deportes Limache. Estadio Monumental.

1-0: 48' Alvaro Madrid (CC); 2-0: 55' Jeyson Rojas (CC); 2-1: 74' Daniel Castro, de penal (LIM); 3-1: 87' Felipe Raipán (CC)

Sábado 25 de julio

Huachipato 3-3 Cobresal. Estadio Huachipato.

1-0: 14' Rafael Caroca (HUA); 1-1: 49' Steffan Pino (CSL); 1-2: 56' Julián Brea (CSL); 1-3: 70' Nicolás Vargas, en contra (CSL); 2-3: 81' Maximiliano Rodríguez (HUA); 3-3: 90+6' Lionel Altamirano (HUA)

Universidad Católica 3-3 Deportes La Serena. Estadio Claro Arena.

1-0: 28' Fernando Zampedri, de penal (UC); 2-0: 40' Eugenio Mena (UC); 2-1: 71' Gonzalo Figueroa (SER); 2-2: 81' Matías Marín (SER); 2-3: 86' Gonzalo Figueroa (SER); 3-3: 90+7' Fernando Zampedri (UC)

Domingo 26 de julio

Ñublense 2-0 Palestino. Estadio "Nelson Oyarzún".

1-0: 23' Sebastián Valencia (ÑUB); 2-0: 44' Lucas Molina (ÑUB)

Audax Italiano 1-2 Universidad de Chile. Estadio Bicentenario de La Florida.

0-1: 22' Agustín Arce (UCH); 1-1: 58' Federico Mateos (AUD); 1-2: 76' Eduardo Vargas (UCH)

Deportes Concepción 2-0 O'Higgins. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

1-0: 45' Joaquín Larrivey, de penal (CON); 2-0: 78' Ignacio Pinilla (CON)

Lunes 27 de julio

Unión La Calera vs. Everton. 19:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

Suspendido por sistema frontal

Coquimbo Unido vs. Universidad de Concepción. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".

Tabla de posiciones

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Colo Colo 16 39 +19 Libertadores 2 Universidad Católica 16 27 +15 Libertadores 3 Universidad de Chile 16 27 +8 Duelo "Chile 4" 4 Ñublense 16 25 +1 Sudamericana 5 Coquimbo Unido 15 24 +4 Sudamericana 6 Huachipato 16 24 +1 Sudamericana 7 Palestino 16 24 0 Sudamericana 8 Everton 15 22 +4 - 9 Deportes Limache 16 21 +5 - 10 O'Higgins 16 20 -5 - 11 La Serena 16 19 -4 - 12 Universidad de Concepción 15 19 -13 - 13 Deportes Concepción 16 17 -7 - 14 Audax Italiano 16 16 -4 - 15 Cobresal 16 14 -10 Descenso 16 Unión La Calera 15 12 -14 Descenso

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

Tabla de goleadores

# Jugador Club Goles 1 Fernando Zampedri Universidad Católica 17 2 Daniel Castro Deportes Limache 9 3 Javier Correa Colo Colo 8 3 Justo Giani Universidad Católica 8 5 Nelson Da Silva Palestino 7 5 Sebastián Sáez Unión La Calera 7 5 Lionel Altamirano Huachipato 7 5 Steffan Pino Cobresal 7

Programación - Fecha 17

Viernes 31 de julio

Universidad de Concepción vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Sábado 1 de agosto

Cobresal vs. Unión La Calera. 12:30 horas. Estadio El Cobre.

12:30 horas. Estadio El Cobre. Everton vs. Colo Colo. 15:00 horas. Estadio Sausalito.

15:00 horas. Estadio Sausalito. Palestino vs. Coquimbo Unido. 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna. Deportes Limache vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández".

Domingo 2 de agosto

Deportes Concepción vs. Universidad Católica. 12:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

12:30 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo". Deportes La Serena vs. O'Higgins. 15:00 horas. Estadio La Portada.

15:00 horas. Estadio La Portada. Universidad de Chile vs. Huachipato. 17:30 horas. Estadio Nacional.

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.