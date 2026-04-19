Resumen: Limache aprovechó el tropiezo de Colo Colo y es líder de la Liga de Primera

Cuando aún falta el duelo entre Universidad Católica y Unión La Calera para completar la fecha 10 de la Liga de Primera, Deportes Limache se alzó como exclusivo líder del fútbol chileno luego de ganar su partido y de aprovechar el tropiezo de Colo Colo ante Palestino.

El viernes, en el inicio de la jornada, el cuadro tomatero se impuso por 3-0 a Universidad de Concepción con goles de Gonzalo Sosa, César Fuentes y Daniel Castro para llegar a los 20 puntos y superar a los albos.

El elenco de Fernando Ortiz, por esto, tenía la obligación de ganar a Palestino este domingo en el Monumental y todo apuntaba a que sería una fiesta en la celebración del aniversario 101 del cuadro popular, no obstante, el solitario gol de Dilan Zúñiga inclinó la balanza a favor del cuadro árabe.

Este resultado dejó a Colo Colo tercero, dado que horas más tardes también se vería superado por Huachipato luego de que el cuadro del acero diera cuenta por 3-2 de Audax Italiano en Talcahuano.

Otro de los "grandes" que no lo pasó bien fue Universidad de Chile luego de empatar sin goles ante Everton en otro deslucido partido del cuadro azul, que se ubica séptimo con 14 unidades.

En otro partido de la jornada, Coquimbo Unido y Ñublense igualaron 1-1 en el norte.

Mientras que Deportes Concepción y Deportes La Serena protagonizaron un frenético empate 3-3 en Collao.

Además, O'Higgins se asentó en la parte alta de la tabla tras superar por 2-3 a Cobresal en El Salvador.

Resumen de la fecha

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Programación de la fecha 11

Jueves 23 de abril

Palestino vs. Deportes Concepción. 20:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Viernes 24 de abril

Unión La Calera vs. Coquimbo Unido. 18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán".

18:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán". Audax Italiano vs. Deportes Limache. 20:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

Sábado 25 de abril

Ñublense vs. O'Higgins . 15:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún".

. 15:00 horas. Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún". Universidad de Chile vs. Universidad Católica. 18:00 horas. Estadio Nacional.

Domingo 26 de abril