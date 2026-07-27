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Everton desperdició su opción de meterse en zona de copas tras ceder empate a La Calera

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Everton lamentó un agónico empate 1-1 en su visita a Unión La Calera por el cierre de la fecha 16 en la Liga de Primera, el cual lo mantuvo fuera de la zona de copas internacionales tras sumar 23 puntos, situándose en el octavo lugar de la tabla.

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