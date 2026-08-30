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[VIDEO] Barristas de la U lanzaron fuegos de artificio e interrumpieron duelo con U. de Concepción
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El juego se detuvo por el humo en el Estadio "Ester Roa".
El juego se detuvo por el humo en el Estadio "Ester Roa".
El duelo entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile estuvo detenido seis minutos en el Estadio "Ester Roa", luego que la barra del cuadro azul lanzara una enorme cantidad de fuegos artificiales, con petardos y bengalas.
Ante estos incidentes, el árbitro Diego Flores detuvo de forma momentánea el partido, debido al humo que afectó la visibilidad en el Collao.
Finalmente, el partido estuvo detenido seis minutos, y se reanudó en el 87', con marcador 2-0 a favor de Universidad de Concepción.