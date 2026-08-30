[VIDEO] Barristas de la U lanzaron fuegos de artificio e interrumpieron duelo con U. de Concepción

El duelo entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile estuvo detenido seis minutos en el Estadio "Ester Roa", luego que la barra del cuadro azul lanzara una enorme cantidad de fuegos artificiales, con petardos y bengalas.

Ante estos incidentes, el árbitro Diego Flores detuvo de forma momentánea el partido, debido al humo que afectó la visibilidad en el Collao.

Finalmente, el partido estuvo detenido seis minutos, y se reanudó en el 87', con marcador 2-0 a favor de Universidad de Concepción.