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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Barristas de la U lanzaron fuegos de artificio e interrumpieron duelo con U. de Concepción

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El juego se detuvo por el humo en el Estadio "Ester Roa".

[VIDEO] Barristas de la U lanzaron fuegos de artificio e interrumpieron duelo con U. de Concepción
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El duelo entre Universidad de Concepción y Universidad de Chile estuvo detenido seis minutos en el Estadio "Ester Roa", luego que la barra del cuadro azul lanzara una enorme cantidad de fuegos artificiales, con petardos y bengalas.

Ante estos incidentes, el árbitro Diego Flores detuvo de forma momentánea el partido, debido al humo que afectó la visibilidad en el Collao.

Finalmente, el partido estuvo detenido seis minutos, y se reanudó en el 87', con marcador 2-0 a favor de Universidad de Concepción.

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