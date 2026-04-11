[VIDEO] Juan Ignacio Díaz selló en la agonía el triunfo de la UC ante Audax

En un historiado duelo, Universidad Católica derrotó por 4-3 a Audax Italiano como visitante por la fecha 9 de la Liga de Primera, gracias a la agónica anotación de Juan Ignacio Díaz.

El central apareció en el área con un golpe de cabeza en el minuto 89 para desequilibrar el marcador, cuando los floridanos jugaban con 10 por expulsión de Marco Collao.

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