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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Matías Zaldivia marcó el descuento para la U ante U. de Concepción

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor aprovechó un rebote en el palo para anotar.

[VIDEO] Matías Zaldivia marcó el descuento para la U ante U. de Concepción
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El defensor Matías Zaldivia fue autor del descuento de Universidad de Chile en su visita a Universidad de Concepción. Tras un disparo al palo, el zaguero cazó el rebote para poner el 2-1 en el "Ester Roa".

Revisa el descuento de Zaldivia para la U ante la U. de Conce (90'): 

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