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[VIDEO] Matías Zaldivia marcó el descuento para la U ante U. de Concepción
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El defensor aprovechó un rebote en el palo para anotar.
El defensor aprovechó un rebote en el palo para anotar.
El defensor Matías Zaldivia fue autor del descuento de Universidad de Chile en su visita a Universidad de Concepción. Tras un disparo al palo, el zaguero cazó el rebote para poner el 2-1 en el "Ester Roa".
Revisa el descuento de Zaldivia para la U ante la U. de Conce (90'):