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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Primera

[VIDEO] Partido de golazos: El cumpleañero Collao volvió a igualar el Audax vs. UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto de colonia reaccionó en el inicio del complemento.

[VIDEO] Partido de golazos: El cumpleañero Collao volvió a igualar el Audax vs. UC
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El partido entre Audax Italiano y Universidad Católica vio su sexto gol tras un intenso primer tiempo, con el capitán Marco Collao anotando el 3-3 parcial de los floridanos.

El volante, que coincidentemente cumple 28 años este sábado 11 de abril, sacó un zapatazo inatajable en el minuto 53'. Pese a su conquista, luego terminaría expulsado (75') con su segunda amarilla del cotejo.

- Mira el gol:

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