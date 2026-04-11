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[VIDEO] Partido de golazos: El cumpleañero Collao volvió a igualar el Audax vs. UC
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El conjunto de colonia reaccionó en el inicio del complemento.
El conjunto de colonia reaccionó en el inicio del complemento.
El partido entre Audax Italiano y Universidad Católica vio su sexto gol tras un intenso primer tiempo, con el capitán Marco Collao anotando el 3-3 parcial de los floridanos.
El volante, que coincidentemente cumple 28 años este sábado 11 de abril, sacó un zapatazo inatajable en el minuto 53'. Pese a su conquista, luego terminaría expulsado (75') con su segunda amarilla del cotejo.
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