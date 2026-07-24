[VIDEOS] Colo Colo se adelantó a Limache con los goles de Madrid y Rojas

Colo Colo obtuvo la ventaja parcial de 2-0 ante Deportes Limache en el inicio del segundo tiempo, gracias a las apariciones goleadoras de Alvaro Madrid y Jeyson Rojas.

A los 47' Madrid estuvo atento para cazar un rebote y mandar el balón a la red. Luego, a los 56', Rojas desbordó y sacó un cañonazo al primer palo defendido por Matías Bórquez.

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