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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Betis de Pellegrini sufrió dura derrota contra Levante que cortó su inicio triunfal en La Liga

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El cuadro del ingeniero venía con cosecha perfecta en las primeras jornadas.

Betis de Pellegrini sufrió dura derrota contra Levante que cortó su inicio triunfal en La Liga
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Real Betis de Manuel Pellegrini lamentó una dolorosa derrota 5-2 en su visita a Levante, en el Estadio Ciudad de Valencia, que cortó su invicto en la tercera fecha de La Liga española.

Los goles del encuentro fueron anotados por Adrián De la Fuentes (24'), Enzo Bardeli (45+1'), Jon Ander Olasagasti (90+5') y un doblete de Roger Brugué (56', 70'). Mientras que Marc Bartra (24') y Rodrigo Riquelme (45+4') anotaron para los verdiblancos.

Con esta derrota, Real Betis quedó momentáneamente en la quinta posición de la tabla con seis puntos, por su parte Levante escaló al décimo lugar con cuatro unidades.

El siguiente partido del cuadro dirigido por Manuel Pellegrini será de local ante Real Madrid el viernes 4 de septiembre a las 15:00 horas (19:00 GMT), mientras que el conjunto azulgrana visitará a Málaga CF el domingo 6 de septiembre a las 13:30 horas (17:30 GMT).

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