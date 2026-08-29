"Tarea titánica": Economistas advierten que crisis del empleo no se resolverá en el corto plazo

Una "tarea titánica" que no se resolverá en uno ni en dos años: ese duro pronóstico plantearon economistas del sector privado y académico tras conocerse que la desocupación escaló al 9,5% en el trimestre móvil mayo-julio.

Se trata del peor registro desde 2021 y un hito crítico en el que, por primera vez en cinco años, la economía chilena destruyó más empleos de los que logró generar en un plazo de 12 meses.

El diagnóstico técnico contrasta con el optimismo del Ejecutivo: mientras el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que existen señales de mejora, su par de Trabajo, Tomás Rau, proyectó un repunte a partir de septiembre sustentado en la estacionalidad de la primavera-verano y la Ley de Reconstrucción -cuya promulgación está prevista para el 15 del noveno mes-.

Según Héctor Osorio, magíster en Economía y socio de PKF Chile, aunque el proyecto estrella del Gobierno puede acelerar la actividad, la absorción de mano de obra requerirá plazos extensos y certezas para la inversión privada.

Economistas y analistas financieros calificaron la reactivación del mercado laboral chileno como un desafío de largo aliento frente al deterioro de las cifras de ocupación. (FOTO: ATON)

"Soy optimista en términos de pensar que a partir de la promulgación y el comienzo de las actividades asociadas a la Ley de Reconstrucción se van a recuperar ciertos niveles de inversión y con eso debieran absorberse niveles significativos de mano de obra también. Pero la tarea es titánica", advirtió el experto.

Osorio anticipó también que "el 10 por ciento de la población con desempleo no se va a corregir en un año y probablemente tampoco en dos", por lo que "tiene que iniciarse un proceso de recuperación consciente, en el que haya por parte del Ejecutivo señales claras y estímulos concretos".

Recesión y límites a la flexibilización laboral

Desde la Universidad de Santiago de Chile (Usach), el economista Víctor Silva planteó una visión aún más escéptica, advirtiendo que "la Ley de Reconstrucción no influirá mayormente, puesto que sus medidas tendrán efecto en el mediano plazo, lo que también dependerá de qué tanta inversión se logre en la primera etapa de su aplicación, lo que no está certificado".

El economista Héctor Osorio advirtió que "el 10% de la población con desempleo no se va a corregir en un año y probablemente tampoco en dos". (FOTO: ATON)

"En el corto plazo, medidas como la flexibilización laboral propuesta por la Mesa de Reactivación Laboral no tendrán mayor impacto en generar nuevos puestos de trabajo y reducir la alta tasa de desempleo actual, que también tiene un componente de estacionalidad", explicó Silva.

Finalmente, señaló que "la primavera, lamentablemente, no nos traerá una gran expansión de trabajos, porque la actividad está en estado de estancamiento, de recesión".