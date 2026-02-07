Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.9°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

FC Barcelona castigó a Mallorca y seguirá como puntero de la liga española

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Con goles de Robert Lewandowski (29'), Lamine Yamal (61') y Marc Bernal (83'), FC Barcelona doblegó por 3-0 a Mallorca en la fecha 23 de la liga española y aseguró por otro fin de semana el primer puesto, sacándoles cuatro puntos a un Real Madrid que aún debe enfrentar a Valencia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados