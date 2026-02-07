Síguenos:
El festejo de Coquimbo Unido con su gente a costa de Palestino

Coquimbo Unido logró sus primeros tres puntos en el Campeonato 2026 con un 3-1 sobre Palestino por la segunda fecha, aprovechando el aliento del pueblo "pirata" al ser su estreno como local en el torneo.

