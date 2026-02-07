Con goles de Robert Lewandowski (29'), Lamine Yamal (61') y Marc Bernal (83'), FC Barcelona doblegó por 3-0 a Mallorca en la fecha 23 de la liga española y aseguró por otro fin de semana el primer puesto, sacándoles cuatro puntos a un Real Madrid que aún debe enfrentar a Valencia.

