El sufrido triunfo de Alejandro Tabilo sobre el joven serbio Ognjen Milic en la Copa Davis
Alejandro Tabilo sufrió más de la cuenta para vencer en tres sets al joven Ognjen Milic para lograr el segundo punto para Chile ante Serbia, en la serie de los Qualifiers de la Copa Davis que se disputa en el Court Central del Estadio Nacional.
