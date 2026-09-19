Gabriel Suazo fue de más a menos en derrota de Sevilla ante un intratable Barcelona

El chileno Gabriel Suazo, capitán de Sevilla, fue de más a menos este sábado en la derrota por 1-3 que sufrió su equipo ante FC Barcelona, en el marco de la séptima fecha de La Liga de España.

Suazo jugó todo el partido y en la primera parte tuvo una misión que cumplió con creces, marcando a Lamine Yamal, joven estrella de los azulgranas y campeón del mundo con la selección española.

Sin embargo, en la segunda fracción, el chileno tuvo un irregular rendimiento y fue protagonista en el tercer gol de los catalanes.

La apertura de la cuenta fue para Sevilla, con un cabezazo de Youssouf Fofana (19'), pero la respuesta de Barcelona fue inmediata y Raphinha, con todo su talento, enganchó en el área y marcó el 1-1 (22').

En la segunda parte, Suazo no estaba marcando a Lamine Yamal y el joven crack pudo sacar un centro para Raphinha, quien remató de cabeza para el 1-2 (52').

Finalmente, en el minuto 69, Yamal metió un pase filtrado a Raphinha. Suazo empezó a retroceder, sin coordinarse con sus compañeros que estaban haciendo la línea del offside, y el chileno quedó en el camino ante la velocidad del brasileño, quien anotó su triplete en el "Ramón Sánchez-Pizjuán".

Con el resultado, Barcelona llegó a 21 puntos, con campaña perfecta en siete fechas, uno de los mejores arranques de su historia en la Liga.

Sevilla, en cambio, se estancó con 13 puntos en el quinto puesto.

En la próxima jornada, después de la fecha FIFA, Sevilla visitará a Levante y Barcelona recibirá a Getafe.