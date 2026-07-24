Gabriel Suazo y la opción de ser capitán en Sevilla: "Me trae muchos recuerdos de Colo Colo"

El seleccionado chileno Gabriel Suazo se refirió este jueves al rol de liderazgo y a la posibilidad de asumir la capitanía en Sevilla durante la pretemporada, luego del triunfo por penales sobre Córdoba CF en duelo de preparación, destacando el orgullo que le produce portar la jineta en el fútbol europeo.

En conversación con los medios, el lateral izquierdo manifestó que "la primera palabra que se me viene a la cabeza es orgullo y felicidad. Siempre digo que en ningún lugar donde voy exijo ni impongo algo; al contrario, voy a ser uno más del grupo, a ser feliz y a ayudar a mis compañeros".

En esa línea, el formado en Macul agregó que "si esta decisión continúa, estoy feliz de representar a esta institución que me abrió las puertas. Si bien llevo un año acá, me siento muy identificado con este fútbol, con la gente y cómo lo vive... Me trae muchos recuerdos de mi pasado en Colo Colo por cómo se siente la pasión por el fútbol".

De cara a los desafíos de la nueva temporada, el carrilero zurdo apuntó a ir paso a paso con la idea del cuerpo técnico: "El primer objetivo es ir creciendo y mejorando. Poco a poco vamos entendiendo más la idea del 'míster'. La temporada anterior llegó en un momento difícil, pero lo sacamos adelante entre todos. Ahora el objetivo es no sufrir ni pasar por los momentos complejos del año pasado".

Asimismo, 'Gabi' sostuvo que la meta del plantel es devolver al equipo a los puestos de avanzada. "Queremos dar muchas alegrías a nuestra hinchada y que Sevilla vuelva a donde tiene que estar. Más que metas a largo plazo, tenemos que ponernos objetivos cortos: ir marcando goles y mantener el cero en nuestro arco", explicó.

Finalmente, Suazo envió un mensaje a los fanáticos: "Estamos creando nuestra identidad, queremos volver a enamorar a nuestros sevillistas. Queremos que con el juego, la actitud y las ganas, ellos vean que dentro de la cancha somos unos hinchas más dejando todo en cada partido", cerró.