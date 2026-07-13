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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

José Mourinho inició la pretemporada de Real Madrid con solo ocho jugadores

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El Mundial 2026 condicionó el comienzo de la segunda etapa del técnico portugués en el cuadro "merengue".

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 Real Madrid
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José Mourinho comenzó este lunes su segunda etapa como técnico de Real Madrid con apenas ocho jugadores disponibles, debido a que buena parte del plantel continúa concentrada con sus respectivas selecciones en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de completar los reconocimientos médicos, el entrenador portugués trabajó con Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio.

Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy también acudieron a la Ciudad Real Madrid para someterse a las evaluaciones correspondientes, aunque continuarán con sus procesos de recuperación al margen del grupo.

Los primeros seleccionados que regresarán serán Bernardo Silva, Fede Valverde, Arda Güler, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Brahim Díaz, Denzel Dumfries y Vinícius Júnior, cuyas selecciones ya terminaron su participación mundialista. Más adelante se incorporarán Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Marc Cucurella, todavía en competencia.

Real Madrid tiene programados dos amistosos antes de la temporada 2026-2027: ante Fiorentina el 1 de agosto, en el Wörthersee Stadion de Klagenfurt, y frente a Deportivo de La Coruña el 12 de agosto en Riazor, por la edición 71 del Trofeo Teresa Herrera.

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