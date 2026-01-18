Real Sociedad, gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes, doblegó este domingo por 2-1 a FC Barcelona en un encuentro en el que el árbitro anuló hasta cuatro goles y un penal, y el equipo azulgrana estrelló cuatro balones en el poste para ver su ventaja sobre Real Madrid reducida a un solo punto.

