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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga española

Revisa los resultados y la tabla de posiciones de La Liga de España en la fecha 37

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Solo queda una jornada más para el término del campeonato español.

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Este fin de semana se disputó la fecha 37 de La Liga de España, la penúltima del torneo español, en donde está al rojo vivo la pelea por la permanencia.

Revisa los resultados y la tabla de posiciones: 

Resultados

  • Athletic de Bilbao 1-1 Celta de Vigo. Estadio San Mamés

0-1: 4' Williot Swedberg (CEL); 1-1: 52' Iñaki Williams (ATH)

  • Atlético de Madrid 1-0 Girona. Estadio Metropolitano

1-0: 21' Ademola Lookmam (AM)

  • Elche 1-0 Getafe. Estadio "Manuel Martínez Valero"

1-0: 19' Victor Chust (ELC)

  • Levante 2-0 Mallorca. Estadio Ciutat de Valencia

1-0: 32' Carlos Espi (LEV); 2-0: 87' Kervin Arriaga (LEV)

  • Osasuna 1-2 Espanyol. Estadio El Sadar

0-1: 27' Carlos Romero (ESP); 1-1: 49' Víctor Muñoz (OSA); 1-2: 53' Kike García (ESP)

  • Rayo Vallecano 2-0 Villarreal. Estadio Campo de Fútbol de Vallecas

1-0: 28' Sergio Camello (RV); 2-0: 47' Alemao (RV)

  • Real Oviedo 0-1 Alavés. Estadio Nuevo "Carlos Tartiere"

0-1: 17' Toni Martínez (ALA)

  • Real Sociedad 3-4 Valencia. Estadio Anoeta

1-0: 3' Aihen Muñoz (RS); 1-1: 8' Javi Guerra (VAL); 1-2: 22' Hugo Duro (VAL); 2-2: 60' César Tarrega, autogol (RS); 3-2: 63' Orri Steinn Oskarsson (RS); 3-3: 89' Guido Rodríguez (VAL); 3-4: 90+3' Javi Guerra (VAL)

  • Sevilla 0-1 Real Madrid. Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán"

0-1: 15' Vinicius Junior (RM)

  • Barcelona 3-1 Real Betis. Estadio Camp Nou

1-0: 28' Raphinha (BAR); 2-0: 62' Raphinha (BAR); 2-1: 69' Isco, de penal (BET); 3-1: 74' Joao Cancelo (BAR)

Tabla de posiciones 

1. Barcelona - 94 puntos (+61 goles a favor)
2. Real Madrid - 83 puntos (+40)
3. Villarreal - 69 puntos (+22)
4. Atlético de Madrid - 69 puntos (+22)
5. Real Betis - 57 puntos (+10)
6. Celta de Vigo - 51 puntos (+4)
7. Getafe - 48 puntos (-7)
8. Rayo Vallecano - 47 puntos (-4)
9. Valencia - 46 puntos (-11)
10. Real Sociedad - 45 puntos (-2)
11. Espanyol - 45 puntos (-12)
12. Athletic de Bilbao - 45 puntos (-13)
13. Sevilla - 43 puntos (-13)
14. Alavés - 43 puntos (-11)
15. Levante - 42 puntos (-13)
16. Osasuna - 42 puntos (-5)
17. Elche - 42 puntos (-8)
18. Girona - 40 puntos (-16)
19. Mallorca - 39 puntos (-13)
20. Real Oviedo - 29 puntos (-31)

  • Campeón: Barcelona
  • Clasifican a la Champions los cinco primeros lugares
  • Europa League - Sexto lugar y el campeón de la Copa del Rey
  • Conference League - Séptimo lugar
  • Descienden los tres últimos puestos

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