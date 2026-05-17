Revisa los resultados y la tabla de posiciones de La Liga de España en la fecha 37
Solo queda una jornada más para el término del campeonato español.
Solo queda una jornada más para el término del campeonato español.
Este fin de semana se disputó la fecha 37 de La Liga de España, la penúltima del torneo español, en donde está al rojo vivo la pelea por la permanencia.
Revisa los resultados y la tabla de posiciones:
0-1: 4' Williot Swedberg (CEL); 1-1: 52' Iñaki Williams (ATH)
1-0: 21' Ademola Lookmam (AM)
1-0: 19' Victor Chust (ELC)
1-0: 32' Carlos Espi (LEV); 2-0: 87' Kervin Arriaga (LEV)
0-1: 27' Carlos Romero (ESP); 1-1: 49' Víctor Muñoz (OSA); 1-2: 53' Kike García (ESP)
1-0: 28' Sergio Camello (RV); 2-0: 47' Alemao (RV)
0-1: 17' Toni Martínez (ALA)
1-0: 3' Aihen Muñoz (RS); 1-1: 8' Javi Guerra (VAL); 1-2: 22' Hugo Duro (VAL); 2-2: 60' César Tarrega, autogol (RS); 3-2: 63' Orri Steinn Oskarsson (RS); 3-3: 89' Guido Rodríguez (VAL); 3-4: 90+3' Javi Guerra (VAL)
0-1: 15' Vinicius Junior (RM)
1-0: 28' Raphinha (BAR); 2-0: 62' Raphinha (BAR); 2-1: 69' Isco, de penal (BET); 3-1: 74' Joao Cancelo (BAR)
1. Barcelona - 94 puntos (+61 goles a favor)
2. Real Madrid - 83 puntos (+40)
3. Villarreal - 69 puntos (+22)
4. Atlético de Madrid - 69 puntos (+22)
5. Real Betis - 57 puntos (+10)
6. Celta de Vigo - 51 puntos (+4)
7. Getafe - 48 puntos (-7)
8. Rayo Vallecano - 47 puntos (-4)
9. Valencia - 46 puntos (-11)
10. Real Sociedad - 45 puntos (-2)
11. Espanyol - 45 puntos (-12)
12. Athletic de Bilbao - 45 puntos (-13)
13. Sevilla - 43 puntos (-13)
14. Alavés - 43 puntos (-11)
15. Levante - 42 puntos (-13)
16. Osasuna - 42 puntos (-5)
17. Elche - 42 puntos (-8)
18. Girona - 40 puntos (-16)
19. Mallorca - 39 puntos (-13)
20. Real Oviedo - 29 puntos (-31)