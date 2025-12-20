Sevilla de Alexis y Suazo cerró el año con una derrota en el "Bernabéu" ante Real Madrid
Enfrentamientos entre manifestantes y policía tras desalojo de centro social en Turín
Cortejo fúnebre de bombero fallecido en incendio pasó por La Moneda
Sevilla FC, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo como titulares, tuvo un amargo cierre del 2025, pues lamentó una derrota de 2-0 como visita ante Real Madrid en su último partido del año.
Los andaluces volverán a la acción el domingo 4 de enero ante Levante (10:00 horas de Chile).
