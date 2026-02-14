Vinicius Jr. lideró con un doblete la goleada 4-1 de Real Madrid sobre Real Sociedad en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la fecha 24 de La Liga. Los otros goles del encuentro fueron anotados por Gonzalo García y Federico Valverde, mientras que Mikel Oyarzabal de penal anotó el tanto de los visitantes.

