Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago20.9°
Humedad44%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Vinicius lideró con un doblete la goleada de Real Madrid ante Real Sociedad en La Liga

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Vinicius Jr. lideró con un doblete la goleada 4-1 de Real Madrid sobre Real Sociedad en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la fecha 24 de La Liga. Los otros goles del encuentro fueron anotados por Gonzalo García y Federico Valverde, mientras que Mikel Oyarzabal de penal anotó el tanto de los visitantes.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados