Meneses y Castro lideraron el triunfo de Limache ante O'Higgins en Quillota

Jean Meneses y Daniel Castro anotaron los goles y lideraron el triunfo de Deportes Limache 2-1 ante O'Higgins en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña" por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026. El tanto del "Capo de Provincia" fue marcador por Bryan Rabello.

