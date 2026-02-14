Jean Meneses y Daniel Castro anotaron los goles y lideraron el triunfo de Deportes Limache 2-1 ante O'Higgins en el Estadio Bicentenario "Lucio Fariña" por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026. El tanto del "Capo de Provincia" fue marcador por Bryan Rabello.

