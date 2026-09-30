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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga inglesa

Guardiola rompió el silencio y cerró filas con Manchester City en plena tormenta financiera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El extécnico del elenco inglés publicó un mensaje de respaldo al club luego del fallo de la Premier League por las irregularidades financieras.

Guardiola rompió el silencio y cerró filas con Manchester City en plena tormenta financiera
 Agencia Xinhua
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El extécnico de Manchester City Josep Guardiola rompió el silencio en medio del escándalo financiero que golpea al club inglés y manifestó públicamente su respaldo a la institución luego del fallo adverso de la Premier League.

El entrenador español, que dejó el equipo al término de la temporada pasada después de una década en el cargo, utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo luego de que Manchester City fue declarado culpable de la mayoría de las irregularidades financieras investigadas.

"Quiero que todos y cada uno de los hinchas de Manchester City sepan que estoy aquí, más que nunca. Estoy, siempre he estado y siempre estaré detrás de mi club, mi propietario, mi presidente, Ferran, los jugadores, el cuerpo técnico, Enzo y ustedes, nuestros únicos aficionados", escribió.

Guardiola fue todavía más enfático en el cierre de su mensaje: "Quiero ser claro: superaremos esto juntos. Los quiero a todos".

La publicación apareció luego de que la Premier League confirmara la resolución de la comisión independiente que investigó las infracciones financieras del club. Manchester City insistió en su inocencia y anunció que apelará el fallo.

El caso se remonta a las acusaciones formuladas por la Premier League en febrero de 2023 por incumplimientos ocurridos durante varias temporadas. El castigo que recibirá Manchester City todavía no ha sido determinado y las normas contemplan distintas sanciones, desde multas y resta de puntos hasta medidas más severas.

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