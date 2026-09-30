Manchester City debe completar su apelación antes de Navidad

Manchester City deberá completar antes de Navidad la apelación que presentará contra la decisión de la Premier League que lo declaró culpable de irregularidades financieras.

De acuerdo con la normativa de la competición inglesa, cualquier recurso debe quedar completamente tramitado dentro de las doce semanas posteriores a su presentación, plazo que en este caso finalizará antes de las fiestas de fin de año.

Manchester City tiene hasta este viernes para presentar la apelación y ya confirmó que recurrirá el fallo, tanto mediante un comunicado oficial como a través de las declaraciones de su consejero delegado, Ferran Soriano.

Una vez concluidas esas doce semanas, la audiencia por la apelación podrá extenderse por un máximo de cinco días, tras lo cual la comisión independiente de la Premier League contará con otros 30 días para entregar su resolución.