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Manchester City ganó el derbi ante Manchester United gracias a polémico gol de Haaland

Publicado: | Fuente: ESPN (YouTube)
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Manchester City se impuso por 1-0 a Manchester United en Old Trafford y se mantuvo a la par de Arsenal en la cima de la Premier League gracias a un solitario y polémico gol de Erling Haaland al minuto 60: Enzo Fernández estaba adelantado cuando se lanzó de palomita afectando la respuesta del central Lisandro Martínez, pero el VAR consideró que el argentino del City "no participó" al no haber contactado el balón.

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