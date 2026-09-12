Aún falta mucho para 2030, pero los gamers ya tienen el primer videojuego para ese año. El estudio Blizzard anunció una nueva entrega de "StarCraft" que dará un giro a franquicia, ya que no será un juego de estrategia en tiempo real, sino que un shooter narrativo de mundo abierto, teniendo a Dan Hay ("Far Cry") encabezando el proyecto.

Con una historia que se desarrolla décadas después de los eventos de "StarCraft II", la presentación realizada este sábado en el evento Blizzcon 2026 fue acompañada por una brutal cinemática centrada en el Dominio, el imperio terran. Se lanzará en el segundo trimestre del 2030.

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