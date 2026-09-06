En un duro partido, Arsenal se llevó el triunfo ante Chelsea por 2-1 y sigue a la par de Manchester City con cosecha completa en las primeras tres fechas de la Premier League.

El encuentro en el Emirates Stadium contó con la presencia del mítico Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, fanático "gunner" declarado y conocido jocosamente en los deportes como "mufa" al asistir a los estadios; situación que esta vez no ocurrió.

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