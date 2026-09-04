En la conferencia de prensa al duelo con Everton, a Daniel Garnero, DT de Universidad Católica, se le consultó sobre cierto debate en redes sociales por Fernando Zampedri o Javier Correa como el mejor "9" de la Liga de Primera y fue tajante: "Las comparaciones no me interesan en lo más mínimo. Son dos excelentes futbolistas. Es lo mismo cuando dicen 'Messi o Maradona'. Esas comparaciones me parecen una estupidez muy grande".

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