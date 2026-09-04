Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.0°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Garnero y el debate Zampedri vs. Correa: Esas comparaciones son una estupidez muy grande

Publicado: | Fuente: Cruzados (YouTube)
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En la conferencia de prensa al duelo con Everton, a Daniel Garnero, DT de Universidad Católica, se le consultó sobre cierto debate en redes sociales por Fernando Zampedri o Javier Correa como el mejor "9" de la Liga de Primera y fue tajante: "Las comparaciones no me interesan en lo más mínimo. Son dos excelentes futbolistas. Es lo mismo cuando dicen 'Messi o Maradona'. Esas comparaciones me parecen una estupidez muy grande".

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados