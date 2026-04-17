Moisés Caicedo renovó su contrato con Chelsea hasta 2033
El futbolista ecuatoriano extendió su vínculo con el club inglés y mejoró su salario tras consolidarse como uno de los pivotes de la Premier League.
El futbolista ecuatoriano extendió su vínculo con el club inglés y mejoró su salario tras consolidarse como uno de los pivotes de la Premier League.
El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo, centrocampista de Chelsea, renovó su contrato con el club inglés hasta 2033, según confirmó la institución este jueves en Londres.
Moisés Caicedo llegó a Chelsea en 2023 procedente de Brighton & Hove Albion por 123 millones de euros. Tras casi tres temporadas, se consolidó como uno de los más destacados en su puesto de la Premier League y acordó una mejora salarial en su nuevo vínculo.
A sus 24 años, el ecuatoriano disputó 140 partidos con Chelsea y anotó ocho goles desde su arribo al club.
"Estoy muy contento por haber renovado. Creo en este equipo y en este club y en que vamos en la dirección correcta. Hay mucho que podemos lograr y tengo mucha hambre de ello y de mejorar cada día. Quiero ganar más títulos con el Chelsea y darlo todo por este club", declaró Moisés Caicedo.
En su etapa en Chelsea, el mediocampista ganó la UEFA Europa Conference League y el Mundial de Clubes. En la actual temporada compite por la FA Cup, donde el equipo está en semifinales, y busca la clasificación a la próxima Liga de Campeones.