Nottingham Forest profundizó la crisis de Manchester City
Publicado:
Nottingham Forest derrotó por 3-1 a Manchester City en The City Ground, por la décima fecha de la Premier League, y profundizó el mal momento del equipo dirigido por Enzo Maresca, que acumuló su tercera derrota consecutiva en el campeonato. Liam Delap marcó un doblete y Jair Cunha completó los goles del conjunto local, mientras que Rayan Cherki anotó el descuento para los visitantes, que siguen perdiendo terreno en la lucha por el liderato.