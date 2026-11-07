Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.6°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Escuchar Radio Cooperativa en vivo

Nottingham Forest profundizó la crisis de Manchester City

Publicado:
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Nottingham Forest derrotó por 3-1 a Manchester City en The City Ground, por la décima fecha de la Premier League, y profundizó el mal momento del equipo dirigido por Enzo Maresca, que acumuló su tercera derrota consecutiva en el campeonato. Liam Delap marcó un doblete y Jair Cunha completó los goles del conjunto local, mientras que Rayan Cherki anotó el descuento para los visitantes, que siguen perdiendo terreno en la lucha por el liderato.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados