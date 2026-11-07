Nottingham Forest derrotó por 3-1 a Manchester City en The City Ground, por la décima fecha de la Premier League, y profundizó el mal momento del equipo dirigido por Enzo Maresca, que acumuló su tercera derrota consecutiva en el campeonato. Liam Delap marcó un doblete y Jair Cunha completó los goles del conjunto local, mientras que Rayan Cherki anotó el descuento para los visitantes, que siguen perdiendo terreno en la lucha por el liderato.

LEER ARTICULO COMPLETO