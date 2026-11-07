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Odegaard mantuvo a Arsenal en la cima de la Premier League

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Martin Odegaard, mediocampista de Arsenal, marcó el único gol en la victoria por 1-0 sobre Hull City en el Estadio Emirates, por la décima fecha de la Premier League, resultado que permitió al equipo dirigido por Mikel Arteta conservar el liderato del campeonato inglés. El noruego anotó a los 72 minutos, tras aprovechar un rebote del arquero Konstantinos Tzolakis, y aseguró el tercer triunfo consecutivo de los londinenses por la cuenta mínima.

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