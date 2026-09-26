Rodri tras fallo contra Manchester City: "Confío en la impunidad del club"

Rodrigo Hernández, mediocampista de FC Barcelona y de la selección española, respaldó a Manchester City después de que medios británicos informaran de un fallo adverso al club por los cargos financieros presentados por la Premier League.

"Ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero confío en la impunidad del club. Ellos nos transmitieron que lo hicieron todo correcto", dijo Rodri en la rueda de prensa previa al partido de España ante Inglaterra por la Liga de Naciones.

El futbolista, que jugó en Manchester City entre 2019 y 2026, comparó la situación con el procedimiento que enfrentó la institución ante la UEFA en 2020. "Desde el club nos transmitieron la tranquilidad de que íbamos a ser impunes. Confiamos en el club y salimos absueltos", recordó.

Rodri también expresó de forma explícita su confianza en la inocencia de su antiguo equipo. "He estado ahí, sé cómo trabajan y cómo cooperan. Eso es lo que te puedo decir", añadió.

En el caso de 2020, el Tribunal de Arbitraje Deportivo anuló la exclusión de Manchester City de las competiciones europeas, aunque mantuvo una multa de 10 millones de euros por falta de cooperación con la investigación de la UEFA.

La Premier League presentó sus cargos contra Manchester City en febrero de 2023. La resolución del actual procedimiento todavía no ha sido publicada oficialmente, pese a las informaciones difundidas por la prensa británica.