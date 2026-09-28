AS Roma recibió el visto bueno definitivo para construir un estadio para 60 mil personas

AS Roma recibió este lunes el visto bueno definitivo para la construcción de su nuevo estadio en el barrio de Pietralata, en el noreste de la ciudad, después de completarse el último trámite administrativo necesario para poner en marcha el proyecto.

La decisión permite al club avanzar hacia el inicio de las obras, previstas para 2027, tras varios años de trámites y cambios en el proyecto.

La autorización fue adoptada por la Conferencia de Servicios, el organismo que reúne a las distintas administraciones implicadas en la aprobación del estadio y que examinó los aspectos urbanísticos, medioambientales y arqueológicos del proyecto.

El recinto, en principio, tendrá capacidad para unos 60.600 espectadores y supondrá una inversión cercana a los 1.300 millones de euros.

AS Roma espera que las obras puedan comenzar en 2027 y que el estadio esté terminado en 2031, con el fin de que el nuevo recinto pueda acoger partidos de la Eurocopa de 2032, que organizarán Italia y Turquía.

El proyecto del estadio de Pietralata comenzó a tomar forma en 2022 y, desde entonces, tuvo que superar diferentes procedimientos administrativos antes de llegar al visto bueno definitivo.