Insulza: Es indispensable interpelar al canciller tras la adhesión al Escudo

El excanciller José Miguel Insulza (PS) consideró que, tras la adhesión de Chile al "Escudo de las Américas", la interpelación al actual titular de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, que tendrá lugar la tarde de este lunes en la Cámara Baja, es una acción "indispensable".

"Creo que es indispensable (interpelar al ministro). Hace días, yo tuve algunas dudas respecto de si nos íbamos a meter en la discusión sobre Argentina y otras cosas, pero la verdad es que ahora, después de este gravísimo documento que se ha firmado por parte del Presidente de la República, creo que es necesaria una interpelación. Más aún: incluso creo que el Congreso debería tomar cartas en este asunto", advirtió en El Diario de Cooperativa.

El también extitular de Interior relevó: "Por un lado, se dice que esta es una declaración política, de intenciones, y que es solamente sobre el tema de la seguridad y el crimen organizado. Y, ¿quién no va a estar a favor de trabajar en conjunto respecto de eso? Pero en la reunión sobre el Escudo, el secretario de Estado (de EE.UU.) Marco Rubio dijo claramente que esto no es solamente sobre crimen organizado transnacional".

Citando al representante del gobierno de Donald Trump, Insulza apuntó que el documento "es la piedra angular de lo que estamos haciendo juntos, la oportunidad de asociarnos en el tema económico y en el frente diplomático para hablar con una sola voz sobre temas que nos unen".

Entre tales materias, Rubio mencionó "la famosa revisión de inversiones extranjeras y el blindaje de las cadenas de suministro de minerales críticos", lo que a juicio de Insulza, debería motivar una preocupación.

Consultado respecto a si se debió declarar la reserva de la interpelación, por la posibilidad de que se aborden temas de inteligencia, defensa o negociaciones diplomáticas, Insulza se limitó a señalar: "No tengo información de que el canciller haya dicho que no va a contestar sobre algunas cosas; sería más grave todavía que no lo hiciera".

Para el exministro, las preguntas sobre el Escudo tendrán relación con el documento "publicado por la Embajada de EE.UU, con sus membretes y unas lindas fotos, en el cual se dice -por parte del señor Marco Rubio- qué es lo que va a ocurrir, y qué es lo que se ha hecho. Eso no es reservado".

"Nadie le está preguntando al canciller qué hizo, si no que por qué hizo lo que hizo, si ya lo sabemos", sentenció.