Kast pide acuerdo transversal tras crimen de carabinero en Lo Espejo

El Presidente José Antonio Kast llamó a acelerar la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo tras la muerte del cabo segundo de Carabineros Cristopher Aguilera, baleado durante un procedimiento en Lo Espejo.

El Gobierno decretó tres días de duelo nacional en homenaje al funcionario.

"Necesitamos el acuerdo transversal de todas las fuerzas políticas para que esto no vuelva a ocurrir y que todos tengan claro que las cosas cambiaron, que la mano cambió", afirmó el Mandatario al referirse al crimen.

Kast también señaló que el autor de los disparos, abatido por el compañero de Aguilera, se encontraba en situación irregular y tenía antecedentes.

Sobre la situación judicial del atacante, la Fiscalía informó que está recabando antecedentes para esclarecer por qué permanecía en libertad.

"Vamos a acelerar el tema de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, buscando la mayor coincidencia posible con todas las fuerzas políticas, porque este ya no es un tema de gobierno-oposición, es un tema de Chile", agregó el Presidente.

Tres días de duelo nacional

El Ejecutivo decretó duelo nacional para el 28, 29 y 30 de septiembre en homenaje al cabo segundo Cristopher Andrés Aguilera Fernández, funcionario de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas, quien recibió un impacto balístico durante el procedimiento.

Aguilera, padre de un bebé de nueve meses, falleció a las 21:48 horas del domingo pese a los esfuerzos del equipo médico que lo atendió. Según los antecedentes informados, el atacante efectuó cerca de 30 disparos antes de ser abatido.

Continúan las pericias en Lo Espejo

Durante la mañana de este lunes, personal de Labocar realizó diligencias pendientes en el lugar con apoyo de un perro detector balístico.

La investigación busca establecer la identidad de posibles acompañantes del autor de los disparos y determinar si participaron en el crimen.