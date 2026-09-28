Esteban González aprovechó su buen presente en México y lanzó dardos contra detractores

El chileno Esteban González, técnico de Querétaro, aprovechó su buen presente en México y lanzó dardos contra quienes lo cuestionaron por su rendimiento cuando llegó al fútbol azteca.

"Que te miran por debajo del hombro, cosa que nos llamó muchísimo la atención cuando llegamos acá. Te daban por perdedor antes de jugar el partido. Tenemos que seguir con los pies bien puestos en la tierra. No hemos ganado absolutamente nada; le hemos ganado a un tremendo rival, pero aún no termina el torneo. El foco nuestro es partido a partido", comentó tras el triunfo ante Chivas de Guadalaraja.

Con esta victoria, Querétaro quedó en el cuarto lugar de la tabla, con 17 puntos y un partido menos, a tres del líder Toluca.

"Hemos moldeado un equipo como lo queremos nosotros, con hombres, con actitud, con esfuerzo, con sacrificio. Nosotros, dentro del campo de juego, tenemos varias misiones, y la primera es correr más que el rival, tener una actitud siempre pro equipo. Nadie es más importante que nuestro equipo", comentó González.

Por último, el exDT de Coquimbo Unido sostuvo que "el entorno está cambiando, pero nuestro foco internamente es el mismo y no cambia en absoluto. No podemos mirar por debajo del hombro a ningún rival, no nos sobra nada y tenemos que jugar al máximo".

El próximo partido de Querétaro será ante Atlante, el sábado 10 de octubre, por la fecha 11 del Apertura en la Liga MX.