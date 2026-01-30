Esteban Pavez estampó su firma y ya es jugador de Alianza Lima
El mediocmapista chileno Esteban Pavez firmó la noche de ayer jueves su contrato con Alianza Lima por lo que ya es oficialmente jugador del cuadro "íntimo".
