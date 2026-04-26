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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga turca

[VIDEO] ¡Se le perdió el balón! Distracción del arquero terminó en insólito gol en Turquía

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El guardameta habilitó de espalda al delantero rival.

[VIDEO] ¡Se le perdió el balón! Distracción del arquero terminó en insólito gol en Turquía
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Eskisehirspor lamentó una derrota ante Balıkesirspor en Turquía luego de que el portero Bora Goymen protagonizase una acción en la que el balón le pegó en la espalda y le quedó a un Ahmet Necat Aydin que adelantó al equipo que venció por 2-1 en el duelo válido por la Tercera División del país.

- Mira la jugada:

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