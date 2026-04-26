[VIDEO] ¡Se le perdió el balón! Distracción del arquero terminó en insólito gol en Turquía

Eskisehirspor lamentó una derrota ante Balıkesirspor en Turquía luego de que el portero Bora Goymen protagonizase una acción en la que el balón le pegó en la espalda y le quedó a un Ahmet Necat Aydin que adelantó al equipo que venció por 2-1 en el duelo válido por la Tercera División del país.

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