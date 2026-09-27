Desde España afirmaron que Betis no ha gestionado la renovación de Pellegrini

En medio de su gran inicio de temporada como DT de Real Betis, desde España aseguraron que a Manuel Pellegrini no le han ofrecido renovar con el elenco andaluz.

El portal Estadio Deportivo reveló que la directiva del cuadro verdiblanco busca extender el vínculo del "Ingeniero", el cual expira a mediados de 2027.

Pese a esto, el medio apuntó que "todavía no ha habido contactos reales" al margen de conversaciones informales entre el estratego y Manu Fajardo, director deportivo del elenco sevillano.

"La realidad es que Betis no tiene prisa en este sentido, con todavía mucho tiempo por delante y con la tranquilidad que proporcionan los resultados de principios de campaña", señaló Estadio Deportivo.

Sin embargo, el factor influyente en esta operación radica en el presunto interés de la selección chilena en los servicios del entrenador, quien ha estado en la órbita de La Roja desde hace varios años.

En ese sentido, aclararon que las próximas elecciones de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile pueden condicionar la postura del "Ingeniero", una vez que inicien las conversaciones con el conjunto bético.