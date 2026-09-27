Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago17.8°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Desde España afirmaron que Betis no ha gestionado la renovación de Pellegrini

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

El vínculo del "Ingeniero" expira a mediados de 2027.

Desde España afirmaron que Betis no ha gestionado la renovación de Pellegrini
 Photosport
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En medio de su gran inicio de temporada como DT de Real Betis, desde España aseguraron que a Manuel Pellegrini no le han ofrecido renovar con el elenco andaluz.

El portal Estadio Deportivo reveló que la directiva del cuadro verdiblanco busca extender el vínculo del "Ingeniero", el cual expira a mediados de 2027.

Pese a esto, el medio apuntó que "todavía no ha habido contactos reales" al margen de conversaciones informales entre el estratego y Manu Fajardo, director deportivo del elenco sevillano.

"La realidad es que Betis no tiene prisa en este sentido, con todavía mucho tiempo por delante y con la tranquilidad que proporcionan los resultados de principios de campaña", señaló Estadio Deportivo.

Sin embargo, el factor influyente en esta operación radica en el presunto interés de la selección chilena en los servicios del entrenador, quien ha estado en la órbita de La Roja desde hace varios años.

En ese sentido, aclararon que las próximas elecciones de la ANFP y de la Federación de Fútbol de Chile pueden condicionar la postura del "Ingeniero", una vez que inicien las conversaciones con el conjunto bético.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada