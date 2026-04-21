Manuel Pellegrini: Futbolística y anímicamente era muy importante ganar

El entrenador chileno Manuel Pellegrini, técnico de Real Betis, valoró el triunfo por 3-2 ante Girona en la liga española tras la eliminación en la Europa LEague. "Era muy importante futbolísticamente y anímicamente ganar", afirmó.

"Cuando uno queda eliminado en Europa, sea en cuartos de final, en la semifinal o en la final, hay que mirar a LaLiga y estar en posición de seguir peleando por algo. En estos partidos que quedan queremos llegar lo más arriba posible y clasificar otra vez por Europa", agregó el técnico chileno.

Además, el entrenador destacó el valor del resultado en el contexto del campeonato. "Son tres puntos muy importantes porque hacía tiempo que no ganábamos en LaLiga", señaló.

También valoró el rendimiento del plantel: "Para mí no hay ningún jugador del plantel que sobre".