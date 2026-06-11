Dos doctoras acusadas de la muerte de Maradona cruzaron duras acusaciones en tenso careo

La siquiatra Agustina Cosachov y la coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, ambas acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, cruzaron este jueves acusaciones en un tenso careo en el juicio que busca determinar responsabilidades por el fallecimiento del astro del fútbol.

El careo tenía como objetivo aclarar las distintas versiones sobre las prestaciones solicitadas por la psiquiatra y las efectivamente autorizadas por Forlini, quien cumplía el rol de nexo entre la empresa y los médicos de Maradona durante el tratamiento domiciliario que recibió en sus últimas dos semanas de vida, tras ser operado de un hematoma en la cabeza.

Mientras Cosachov expuso que solicitó prestaciones que no se cumplieron -entre las que se encontraban un médico clínico, un neurólogo y una ambulancia-, Forlini afirmó: "A mí ese pedido no me llegó".

"No es mi responsabilidad que a ti no te haya llegado", respondió Cosachov, quien puntualizó que la solicitud fue reiterada en numerosas ocasiones.

Según Forlini, las prestaciones de la empresa se decidieron a partir del acta que oficializó la salida de Maradona de la clínica en la que fue intervenido del hematoma en la cabeza.

En el documento, redactado por Swiss Medical y firmado por Cosachov, la empresa solo se comprometía a ofrecer enfermeros y acompañantes terapéuticos.

"Si no leíste lo que firmaste, es tu responsabilidad", sancionó Forlini, ante lo cual Cosachov se excusó argumentando que la reunión había sido "convocada a las apuradas" y que nunca se imaginó que la empresa no cumpliría con todo lo conversado previamente.

"En todo caso, nunca reclamaste nada", agregó Forlini, pero Cosachov la desmintió: "Los primeros días posinternación te dije que había un desentendimiento con respecto a lo que se acordó. Te lo dije claramente. Necesitábamos un clínico porque esto excedía nuestra especialidad".