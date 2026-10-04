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Ernesto Díaz Correa reafirmó su cruzada por Marcelo Bielsa: "Yo iría caminando a buscarlo"

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El histórico relator de Cooperativa Deportes Ernesto Díaz Correa abordó entre risas y convicción sus declaraciones sobre viajar a Rosario para intentar convencer a Marcelo Bielsa de volver a la Roja. Aunque bromeó asegurando que el DT le cerrará cerraría la puerta en la cara por "vende humo", el comunicador curicano aseguró que valdría la pena el intento debido al delicado momento de la selección chilena, a la que calificó como "un botecito a la deriva".

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