El día en que el "Fantasma" Figueroa trató de "rata" a Patricio Kiblisky

Tras la revelación del nexo entre el expresidente de Azul Azul Michael Clark y el empresario Patricio Kiblisky en el marco del caso Sartor, se viralizó en redes sociales el recordado incidente protagonizado por DT Marco Antonio Figueroa en 2015, cuando, en un partido, usó un micrófono para llamar "rata" a Kiblisky.

El hecho ocurrió el 3 de mayo de ese año, cuando el "Fantasma" dirigía a Cobreloa y enfrentaba a Ñublense en el Estadio "Nelson Oyarzún" por la decimoséptima y última fecha del Torneo de Clausura, donde el elenco chillanejo luchaba por no descender.

Por otro lado, el cuadro loíno ya había perdido la categoría tras una resta de tres puntos debido a una sanción hacia el ayudante técnico Alejandro Hisis, quien fue acusado por los "Diablos Rojos" por formar parte de ambos equipos durante el certamen.

Figueroa fue expulsado del encuentro, lo cual desató su furia, tomando un micrófono del entonces Canal del Fútbol (CDF) para dedicarle unas palabras a quien durante ese tiempo era dueño del conjunto sureño: "Kiblisky, eres una rata, weon. Eres una rata".

"El partido estaba arreglado, cuando jugamos con Ñublense no teníamos ninguna chance de ganar porque nos descendieron antes por el tema de Alejandro Hisis y su inscripción", señaló el estratego en el programa Círculo Central.

Figueroa detalló que en ese cotejo "nos expulsan un jugador, nos cobran una falta inexistente, me expulsan a mí y por eso fue eso del micrófono".

"Fue arreglado el descenso de Cobreloa. Kiblisky era dueño de Ñublense, hay mucho que la gente no sabe, en su momento me trataron de loco y vende humo. Ese año nos descienden de mala fe, sin decirnos el por qué y todos se callaron", finalizó.