Solo le cambió el color: Empresa de Carlos Encinas pidió registro del escudo de Deportes Melipilla

En medio de la incertidumbre sobre el camino de Deportes Melipilla en el futuro, se sumó la intención de su antiguo co-propietario y DT Carlos Encinas por registrar el escudo del club como marca, a través de una de sus empresas.

La firma de pasto sintético Inversiones Co-creation Grass Chile Limitada, domiciliada en Aruba y de la que Encinas es socio (además de haber auspiciado en el pasado a Melipilla), avanzó en su solicitud ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INAPI) para obtener la propiedad del símbolo.

En el requerimiento, la parte solicitante se limitó a cambiar los colores del escudo de los "Potros": Pasó del fondo blanco con líneas azules y rojas tradicionales a un bicolor negro-naranja, pero manteniendo el diseño sin alteraciones.

Concretamente, Grass Chile pidió registrar Deportes Melipilla en la Clase 25, correspondiente a indumentaria deportiva, y Clase 41, la más delicada pues incluye una amplia variedad de actividades que van desde alquiler de campos de deportes hasta organización de competencias.

La presentación se realizó el 28 de agosto pasado y el 24 de septiembre fueron desembolsados $143.298 bajo el rótulo de "Pago de publicación efectuado (Diario Oficial)", como indica el expediente de INAPI. De esta manera, la solicitud de Grass Chile por el escudo se encuentra "En trámite".