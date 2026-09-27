A 27 años de su fallecimiento, la Democracia Cristiana (DC) rindió este domingo un homenaje al histórico dirigente Manuel Bustos (1943-1999), quien fuera diputado de la República por la colectividad y el primer presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La ceremonia se desarrolló en el Parque Las Encinas del Cementerio General de Santiago y contó con la presencia de familiares, dirigentes sindicales y militantes falangistas.

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