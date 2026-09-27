ONG venezolana confirmó liberación de 20 presos políticos

La ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, confirmó que 20 de estos detenidos han sido excarcelados desde el viernes, día en que culminó la segunda ronda de diálogo entre el chavismo y la oposición impulsada por Estados Unidos, incluyendo a al menos seis vinculados a un fallido ataque marítimo contra el Gobierno en 2020.

Según un listado disponible en su página web este domingo, Leonardo Chirinos Parra, Justo Pastor Daza, Alejandro Torres Rodríguez, Juan Fredd Acosta, Cosme Alcalá y Juan Torres son los seis vinculados a la llamada 'Operación Gedeón', que salieron de prisión.

La 'Operación Gedeón' fue llevada a cabo el 3 de mayo de 2020, por un grupo de exmilitares venezolanos que habían desertado de las Fuerzas Armadas del país, junto a tres miembros de un equipo privado de seguridad de Estados Unidos que intentaron ingresar a Venezuela a través de las costas de La Guaira y Aragua, donde fueron detenidos.

Estados Unidos se desmarcó entonces del ataque, lo mismo que el exdiputado opositor Juan Guaidó, quien tachó los sucesos de "montaje".

De acuerdo con el listado de excarcelados, todos los que fueron puestos en libertad desde el viernes tienen nacionalidad venezolana y la mayoría salió de varios centros de reclusión en el estado Miranda (norte), como El Rodeo, Yare y Ramo Verde.

El sábado, el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo a EFE que tenían información de la excarcelación de unos 20 presos, pero que se encontraban verificando cada caso.

Otras ONG como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Surgentes informaron de más excarcelaciones.

JEP dijo que habían excarcelado a 39 personas y que 17 de ellas no figuraban en sus registros de presos políticos, mientras que Surgentes habló de ocho excarcelaciones de mujeres que estaban vinculadas a los 'tancol', un acrónimo creado por las autoridades locales para referirse a "terroristas armados narcotraficantes colombianos".

Por su parte, la mayor coalición opositora, Plataforma de la Unidad Democrática (PUD), indicó que había registrado 33 excarcelaciones de presos políticos desde el 21 de agosto.

Según Foro Penal, antes de estas excarcelaciones en Venezuela había 344 presos políticos.