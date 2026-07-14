Lewandowski fue presentado en Chicago Fire: Busco ganar títulos en este nuevo paso en mi carrera

El delantero polaco Robert Lewandowski fue presentado este martes como nuevo refuerzo de Chicago Fire en la MLS, y habló sobre su salida de Barcelona, aunque manifestó su felicidad por el nuevo desafío en tierras norteamericanas.

"No quería jugar en otro equipo de Europa que no fuera el Barça. No me lo podía imaginar. Fue una decisión difícil para mí y mi familia, pero estoy muy contento de unirme al equipo. Busco ganar títulos en este nuevo paso en mi carrera y en mi vida", afirmó Lewandowski en rueda de prensa.

El artillero cerró una etapa de cuatro temporadas en el club catalán y tras quedarse como agente libre, firmó por dos años con el conjunto estadounidense.

Lewandowski también valoró el cariño recibido en su llegada a Chicago: "Tuve una acogida calurosa, me impresionó la ciudad, hay muchos polacos también aquí".

"Tenemos que trabajar duro, mi objetivo es ganar títulos, marcar goles, hacer un buen trabajo en la cancha, y también fuera. He entrenado individualmente, pero no es lo mismo que con el equipo", afirmó.

La llegada de Lewandowski a la MLS expandió una lista de lujo de estrellas mundiales que está compuesta por futbolistas como Lionel Messi y Luis Suárez (Inter Miami), Antoine Griezmann (Orlando City), Thomas Müller (Vancouver Whitecaps) y Son Heung-min (Los Angeles FC).

El delantero polaco puede debutar este jueves 16 de julio en el Soldier Field de Chicago ante el cuadro canadiense, donde milita Müller, con quien compartió varias temporadas en Bayern Munich.