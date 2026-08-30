Messi se robó las miradas de la prensa canadiense tras la paliza al Montreal de Alexis
Los medios alabaron al argentino por sus cuatro goles para Inter Miami.
Los medios alabaron al argentino por sus cuatro goles para Inter Miami.
La abultada goleada de 7-1 que Inter Miami le asestó al CF Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier repercutió en los principales medios de Canadá, con Lionel Messi y su "póker" en portada.
La Presse apuntó a que Montreal "tendrá que olvidar rápidamente la paliza que recibió", con cuatro goles de Messi y un marcador que dejó a sus jugadores "profundamente humillados".
RDS destacó que Montreal fue "humillado por el espectáculo de fuegos artificiales de Lionel Messi", con Gillier siendo sorprendido por algunos remates y saliendo "demasiado tarde" en el 3-0 anotado por Luis Suárez.
TSN repitió el tenor de su crónica pero Gillier recibió una breve mención ya que "realizó cinco paradas".
La agencia QMI, mediante Le Journal de Montreal y TVA Sports, apuntaron a un triplete de Messi, debido a la discusión sobre si un tiro libre del "10" fue o no un autogol, pero sosteniendo al argentino como la figura descollante de la noche gracias a sus conquistas.