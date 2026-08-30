Messi se robó las miradas de la prensa canadiense tras la paliza al Montreal de Alexis

La abultada goleada de 7-1 que Inter Miami le asestó al CF Montreal de Alexis Sánchez y Thomas Gillier repercutió en los principales medios de Canadá, con Lionel Messi y su "póker" en portada.

La Presse apuntó a que Montreal "tendrá que olvidar rápidamente la paliza que recibió", con cuatro goles de Messi y un marcador que dejó a sus jugadores "profundamente humillados".

RDS destacó que Montreal fue "humillado por el espectáculo de fuegos artificiales de Lionel Messi", con Gillier siendo sorprendido por algunos remates y saliendo "demasiado tarde" en el 3-0 anotado por Luis Suárez.

TSN repitió el tenor de su crónica pero Gillier recibió una breve mención ya que "realizó cinco paradas".

La agencia QMI, mediante Le Journal de Montreal y TVA Sports, apuntaron a un triplete de Messi, debido a la discusión sobre si un tiro libre del "10" fue o no un autogol, pero sosteniendo al argentino como la figura descollante de la noche gracias a sus conquistas.