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Tópicos: Deportes | Fútbol | MLS

[VIDEO] Casemiro anotó su primer gol en Inter Miami ante CF Montreal de Alexis Sánchez

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Autor: Redacción Cooperativa

El brasileño marcó de cabeza en el primer tiempo.

[VIDEO] Casemiro anotó su primer gol en Inter Miami ante CF Montreal de Alexis Sánchez
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El brasileño Casemiro anotó este sábado su primer gol con la camiseta de Inter Miami, con un cabezazo en el minuto 20 del partido ante CF Montreal, equipo de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier.

En un tiro de esquina, Telasco Segovia levantó el centro y Casemiro conectó de cabeza para superar la cobertura del arquero Gillier.

Revisa el gol de Casemiro para Inter Miami

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