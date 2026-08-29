Carabineros difundió este sábado las identidades y fotografías de tres sujetos de nacionalidad chilena acusados como autores materiales del asesinato del cabo segundo Alejandro Ortiz Vásquez, ocurrido el pasado jueves en la comuna de Renca.

Los sospechosos, quienes cuentan con orden de detención vigente y una alerta azul de Interpol para coordinar su búsqueda internacional, fueron identificados como Demmis Barrera Alarcón (alias "Denis"), Claudio Valdivia Erazo ("Chureja") y Francisco Rivera Galaz ("Franci").

A través de X, la institución instó a la ciudadanía a colaborar para dar con la ubicación de los tres sospechosos: "Si cuenta con información que permita dar con su paradero, entréguela de manera inmediata y de forma anónima a través del 133 o directamente al Departamento OS9 de Carabineros, al teléfono 229221070".

En paralelo, el OS9 capturó a otros tres presuntos involucrados por labores logísticas y de armamento: uno ya quedó en prisión preventiva y dos se mantienen con detención ampliada a la espera de sus respectivas audiencias.

Desde el Gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se sumó a la solicitud de apoyo ciudadano para recopilar pistas fidedignas sobre la ubicación de los sospechosos, garantizando reserva y canales formales para recibir denuncias.

"El llamado es claro: si reconoce a alguno de estos prófugos delincuentes que participaron en el asesinato del cabo segundo en Renca, denúncielo en los canales que ha dado a conocer Carabineros. Necesitamos colaboración para que estas personas peligrosas no estén libres. Pero los vamos a perseguir hasta encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia", afirmó el secretario de Estado.

Frente al alto nivel de peligrosidad de los delincuentes vinculados al crimen del carabinero, desde la cartera de Seguridad enfatizaron que las personas deben abstenerse de intentar retener o enfrentar a los sospechosos en la vía pública.

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